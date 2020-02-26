ИА «Ореанда-Новости» . По информации агентства «The News», после подписания соглашения об урегулировании финансовых претензий по операциям бывшего СССР Пакистан выплатил РФ 93,5 миллиона долларов долга.

Согласно подписанному договору, Исламская Республика Пакистан должна была выплатить денежные средства в течение почти трёх месяцев со дня его подписания. По мнению экспертов урегулирование данной финансовой претензии должно способствовать притоку российских инвестиций в Исламабад.

Неурегулированные финансовые обязательства образовались у Пакистана в результате того, что в конце 1980-х годов СССР поставляло государству розничную продукцию.