ИА «Ореанда-Новости». Пенсионный фонд России (ПФР) назвал дату, когда накопительная часть пенсии будет разморожена.

В прошлом году министр труда Максим Топилин заявил, что с 2014 года «замораживание» этой части пенсии помогло бюджету сэкономить 2 триллиона рублей, поэтому правительство получает выгоду от такого экономического хода.

ПФР говорят, что процесс «разморозки» состоится в 2022 году. Раньше «размораживание» накопительной части пенсии российских граждан точно не произойдёт, но будет ли это позже - пока нельзя сказать наверняка. Владимир Путин в конце прошлого года называл 2021 год, годом "разморозки".

На данный момент никто не может предоставить лучший вариант для расчёта пенсий, так как неясно, какой вариант выбрать: отправить 6% взносов на накопления или отдать 22% на страховую часть.