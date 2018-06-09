09.06.2018, 01:00
Пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительством была определена концепция повышения пенсионного возраста, согласно которой мужчины будут выходить на заслуженный отдых позже на пять лет — в 65. Что касается женщин, то их пенсионный возраст будет начинаться с 63-х. Данная концепция была разработана Министерством финансов РФ. Вероятнее всего, власти будут повышать планку ежегодно на 6 месяцев. По словам сторонников повышения пенсионного возраста, это решение поможет избежать нарастающей нагрузки на экономику страны. Усугубляет ситуацию также падение рождаемости, что в результате приведёт к тому, что к середине 2030-х годов количество пенсионеров будет равно числу работающих, а, возможно, и превысит.
Эксперты РАНХиГС оценивают минфиновский вариант повышения пенсионного возраста как обеспечение прироста в 5,5% ВВП к 2030 году. Но стоит отметить, что есть и те, кто против такого варианта, и у этих критиков имеются свои доводы, опровергающие мнение экспертов. Так, например, Институт актуальной экономики подсчитал, сколько потеряют россияне при повышении пенсионного возраста.
Россия должна на протяжении трёх лет соответствовать среднемировому ВВП, согласно которому возраст дожития у мужчин должен подняться с 16 лет до 19. Также властям Российской Федерации стоит всерьёз заняться созданием новых рабочих мест, чтобы избежать «карьерной драки» за свободные вакансии между молодыми специалистами и представителями старшего поколения. При соблюдении этих условий в стране можно начать увеличивать пенсионный возраст ежегодно на 6 месяцев, без опасения эскалации бедности в России.
Как только законопроект будет внесён, обсуждать темп и сроки увеличения возраста выхода на пенсию будут члены нижней палаты парламента. Предположительно, повышение пенсионного возраст начнётся в будущем году. Отметим, Госдума ждёт, что законопроект будет внесён уже в весеннюю сессию, которая продлится до конца июля.
Эксперты РАНХиГС оценивают минфиновский вариант повышения пенсионного возраста как обеспечение прироста в 5,5% ВВП к 2030 году. Но стоит отметить, что есть и те, кто против такого варианта, и у этих критиков имеются свои доводы, опровергающие мнение экспертов. Так, например, Институт актуальной экономики подсчитал, сколько потеряют россияне при повышении пенсионного возраста.
Россия должна на протяжении трёх лет соответствовать среднемировому ВВП, согласно которому возраст дожития у мужчин должен подняться с 16 лет до 19. Также властям Российской Федерации стоит всерьёз заняться созданием новых рабочих мест, чтобы избежать «карьерной драки» за свободные вакансии между молодыми специалистами и представителями старшего поколения. При соблюдении этих условий в стране можно начать увеличивать пенсионный возраст ежегодно на 6 месяцев, без опасения эскалации бедности в России.
Как только законопроект будет внесён, обсуждать темп и сроки увеличения возраста выхода на пенсию будут члены нижней палаты парламента. Предположительно, повышение пенсионного возраст начнётся в будущем году. Отметим, Госдума ждёт, что законопроект будет внесён уже в весеннюю сессию, которая продлится до конца июля.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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