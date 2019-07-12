ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в результате действий депутатов Государственной думы и сотрудников Центрального банка РФ международные платежные системы могут покинуть Россию.

23 июля депутаты намерены рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», которые поддерживает Банк России. В соответствии с ними в стране должна быть обеспечена беспрерывность платежей по банковским картам. При этом российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) будет запрещено приостанавливать расчёты по картам банков, попавших под санкции. Рассматриваемые поправки коснутся МПС, чьи «дочки» зарегистрированы в Центробанке, например Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.

На то, чтобы перестроить работу в соответствии с новым порядкам, платежным системам дадут полгода, а по истечении этого срока приостановка расчётов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если оно не будет устранено, Банк России исключит компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу на территории страны.

Специалисты отмечают, что у Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов «иностранных платежных систем» (данное понятие также вводится поправками к законопроекту), но скорее всего эти компании предпочтут прекратить деятельности в России.