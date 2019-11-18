Акции компании из России поднимались на максимуме на 5,13 процента. Одна бумага оценивалась в 2382 рубля. Капитализация компания "Яндекс" выросла до 695 миллиардов рублей. Рост случился после того, как компанией было объявлено о новой структуре управления. По состоянию на 11:45 ценные бумаги компании подорожали до 2377 за штуку.В понедельник было заявлено, что в "Яндекс" создали новую систему управления, которая должна обезопасить компанию от законопроекта о значимых интернет-ресурсах.Известно, что "золотая акция" "Яндекс" будет принадлежать Фонду общественных интересов, который создан в Калининградской области. Фонд будет в состоянии блокировать любые сделки с десятью и более процентами акций "Яндекс".