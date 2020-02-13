ИА «Ореанда-Новости». Данные опроса Сбербанка показали, что российский средний класс стал жить лучше. Принадлежащие к этой экономической страте граждане стали меньше экономить, приобретать более качественные товары, некоторые даже увели общую сумму трат на Новый год.

По данным исследования, средняя сумма, которую представители среднего класса потратили на празднование новогодней ночи, составила около 9 тысяч рублей. Таким образом, показатель вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.

Если говорить о продуктах питания, то доля трат на них увеличилась на 10% процентов, а среди магазинов предпочтение отдается «Пятерочке». Отмечается, что россияне стали менее чувствительны к росту цен и более требовательны к ассортименту.

А вот доля не имеющих сбережения граждан наоборот достигла исторического минимума. Это всего 36% населения.