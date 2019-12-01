В октябре до 9,4 процента опустилась средняя ставка по ипотеке. Такие показатели являются минимальными за последние несколько лет. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе ставка может плавно опуститься до 8 процентов. Так считают в "ВТБ" и "Промсвязьбанке". В "Московскмо кредитном банке" и "Ак Барс Банке" прогнозируют ставку в пределах 8,5-8,7 процента.Снижать активно ставки по ипотеке банки РФ начали летом 2019 года. Это было связано с тем, что Центробанком неоднократно снижалась ключевая ставка.