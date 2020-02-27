ИА «Ореанда-Новости». В России мошенники стали использовать новую схему для вымогательства денежных средств у граждан. Теперь они прикрываются такси, чтобы заставить перевести деньги на счёт. Об этом сообщили некоторые банки страны и Центральный банк.

Жертвами, как правило, становятся одинокие пожилые люди, которые не пользуются услугой онлайн-банка, кроме того, им просто не с кем посоветоваться. Мошенники заставляют людей переводить деньги через банкомат.

Всё началось с жалоб клиентов банков на странные звонки, которые начинаются на «8 800», и попытки списать несколько тысяч рублей со счетов. Людям поступал звонок о том, что им предлагается специальное возможность перевести средства на безопасный счёт, им даже не нужно идти самим до ближайшего банкомата, будет предоставлена спецмашина, которая затем оказывалась обычным такси. Если человек всё же приезжал в банк, то под диктовку злоумышленника он переводил достаточно крупную сумму на неизвестный счёт.