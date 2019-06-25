ИА «Ореанда-Новости». На очередном заседании дискуссионного клуба министр экономического развития РФ заявил, что будущие экономические проблемы не имеют ничего общего с финансовым сектором или капиталом банков. Кризис будет связан с тем, что добавленная стоимость станет не такой эффективной, какой была раньше.

Также он добавил: России к мировому кризису готова намного лучше, чем в 2008 или 2014 годах, так как нашим подспорьем будут сырьевые товары. У нас есть договорённости с Саудовской Аравией, поэтому рынок будет балансировать ещё долгое время. В ближайшем году экономика будет резко изменяться из-за непредсказуемых переговоров между США и Китаем.