ИА «Ореанда-Новости» Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил председателю правительства России Дмитрию Медведеву обращение, в котором высказано предложение ограничить выдачу кредитов гражданам, которым не исполнилось 25 лет. По мнению парламентария, молодёжи следует выдавать займы только на образование и приобретение жилья.

Петров обратил внимание на то, что многие граждане, едва достигнув совершеннолетия, злоупотребляют возможностью брать кредиты: они берут деньги в долг вовсе не на самые необходимые вещи, а, например, на приобретение современных гаджетов, дорогостоящих автомашин и отдых за границей.

Депутат напомнил, что более половины граждан до 35 лет в той или иной форме являются должниками кредитных учреждений. Такое поведение молодёжи повышает спрос в данной сфере и заставляет банки проводить политику более активного вовлечения населения в кредитование, что приводит к «кредитному рабству».