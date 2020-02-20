ИА «Ореанда-Новости». Идея о финансировании региональных приютов для животных из средств федерального бюджета была поддержана министерством природы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Вопрос о реализации этой инициативы считают важным, но отмечается и сложность установления порядка распределения денежных средств.

По словам Владимир Бурматов, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, было создано два новых отдела. В их обязанности будет входить решение вопросов животных, в том числе проблема бездомных, определение нормативной части и консультации регионов.

Чиновник отметил, что проблемы с содержанием приют действительно есть, без федеральной финансовой помощи их не решить. И в министерстве это понимают, поэтому переговоры с Минфином уже начались. Типовые проекты уже есть, и они точно получат поддержку.