Когда-то WhatsApp позиционировал себя как единственный мессенджер, не использующий рекламу. При регистрации на экран выводилось только одно окно, в котором говорилось, что бесплатный тестовый режим продлится ровно год с момента начала пользования. Под этим подразумевалось, что после будет введен платный режим, но это продлилось только до 2016 года – ранее оплата составляла всего около одного американского доллара.

Платные ролики планируют транслировать через раздел «Статус», который собираются переделать под манер инстаграмовских «Сториз»: все выложенные там материалы будут исчезать по истечению 24 часов от начала публикации.

Естественно, что работникам WhatsApp как-то нужно было развивать свой мессенджер, улучшать его. На это, естественно, потребовались средства. И самый простой и логичный вариант получения этих средств - реклама.

Крис Дэниэлс, вице-президент компании, утверждает, что развитие рекламных площадок в мессенджере не только станет основным способом монетизации, но и будет способствовать общению предпринимателей с аудиторией приложения.

Транслировать рекламные ролики планируют начать уже в начале следующего года. Платные объявления появятся сразу и в разделе "Статус", и в верхней части мессенджера.

Известно, что Марк Цукерберг, который выкупил WhatsApp еще в 2014 году, постоянно искал способы монетизации приложения. При этом, как вспоминают очевидцы, новый владелец оказывал такое сильное давление на соучредителей мессенджера, что те были вынуждены выйти из дела, а с топ-менеджерами постоянно возникали споры и разногласия.

Теперь вопрос о создании платформы для рекламодателей решен окончательно. WhatsApp, в котором количество регистраций давно перевалило за миллиард, начнет транслировать ролики и изображения, а пользователям останется только смириться с таким нововведением.

Интересно, что вместе с возросшей популярностью WhatsApp в прошлое ушла пора СМС, а телефонные операторы по всему миру потеряли десятки миллиардов долларов. Наверное, если бы звонки через данный мессенджер по скорости был бы таким же, как при использовании телефонной связи, операторы остались бы в прошлом насовсем.