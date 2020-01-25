ИА «Ореанда-Новости». Джон Белфорт подал в суд на создателей фильма «Волк с Уолл-стрит», который был создан по его мемуарам.

Прототип «Волка с Уолл-стрит» бывший брокер Джон Белфорт решил подать в суд на создателей данной картины. Белфорт требует от компании Red Granite Pictures, что спродюсировала фильм, 300 миллионов долларов. Об этом сообщает журнал «Forbes».

Причиной такого решения стали подозрения в адрес соучредителя Red Granite Pictures Ризы Азиза. Его заподозрили в отмывании денег. Следствие считает, что в фильмы, спродюсированные компанией, были вложены якобы украденные средства у фонда 1Malaysia Development.

Бывший брокер заявил, что Азиз соврал о происхождении данных средств. Он отметил, что рассчитывал на первую «честную сделку в жизни», однако был разочарован.