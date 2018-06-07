ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время проведения «прямой линии» 7 июня Путин сообщил о планах и госпрограммах, направленных на борьбу с раком. Он рассказал, что до 2024 года из бюджета страны намерены выделить не меньше одного триллиона рублей на программу по борьбе с онкологией.

Около 12 часов дня сегодня Владимир Путин по телефону начал общение с населением России. С вопросом к президенту обратилась Алевтина Киселева, волонтёр и врач-онколог по образованию. Она озвучила вопросы по теме онкологии. Женщина отметила нехватку онкологических центров, особенно в регионах (Апатиты и Калининград), а также дефицит лекарств в больницах и затронула проблему неправильной диагностики рака.

Владимир Владимирович в свою очередь отметил, что, несмотря на существующие проблемы, позитивные подвижки в борьбе с онкозаболеваниями есть.

В пример он привёл статистику по детской онкогематологии, наши врачи вышли на высокий показатель – 90 процентов пациентов удалось вылечить. Этот показатель поднялся после строительства онкогематлогичесакого центра в столице, ведь до этого только 30 процентов детей и меньше удавалось вылечить.

Однако, по его мнению, чтобы улучшить ситуацию в стране, ранняя диагностика действительно нужна, но для этого нужно развивать ядерную медицину в России, она помогает выявлять рак на ранних стадиях. Также необходимы новые онкоцентры и хорошие специалисты.

В данный момент в России разрабатывается такая программа, причём на неё запланировано потратить триллион рублей до 2024 года. Также необходимо её в рамках построить онкоцентр.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что они работают над вопросом раннего выявления рака. Сейчас 85 процентов всех врачей, которые работают на первичных осмотрах, прошли специальную подготовку, а также подтвердили свои квалификации.



