ИА «Ореанда-Новости». Жительница Петербурга во время открытия памятника Собчаку обратилась к Владимиру Путину с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рулей в месяц и предположила, что глава государства получает побольше.

Президент выразил мнение, что жить на такую сумму очень трудно, и добавил, что у него не самая большая зарплата в стране.

В диалоге с Путиным гражданка уточнила, что на прожиточный минимум нельзя купить необходимые продукты питания и посетовала, что матерям-одиночкам в таких условиях выжить просто невозможно. Глава государства отметил, что российские власти проводят целую программу для поддержки семей.

Напоминаем, что в прошлом году в свой день рождения Путин распорядился повысить себе заработную плату на 4,3 процентов. Она выросла до 773,4 тысяч рублей.