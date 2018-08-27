ИА «Ореанда-Новости». Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил о том, что в России готовятся ответные меры на санкции со стороны Соединённых Штатов. Он уверенно заявил, что Россия готова справиться с ещё одной или даже пятью волнами санкций и что страна уже готовится к этому, причём как экономическим блоком, так и военным.

Он подчеркнул, что последнее слово во введении ответных санкций всё равно за Владимиром Путиным, замглавы МИДа отметил, что он рассматривает разные варианты и считает, что решение нужно принять в должное время.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил также о том, что власти предусмотрели даже тот случай, если Америка введёт санкции в отношении российского государственного долга, и уже подготовили пакет мер, который содержит действия в ответ на такое воздействие. Однако, сам Силуанов выразил надежду на то, что до этих мер дело не дойдёт.

Говоря о том, как поведёт себя российская валюта в случае введения соответствующих ограничительных мер, глава Минфина подчеркнул, что это невозможно предугадать.

Власти Соединённых Штатов и ранее рассматривали возможность введения таких санкций, однако Министерство финансов страны согласилось с тем, что это будет иметь негативные последствия не только для российского финансового рынка, но и для мирового, а также для американских инвесторов. Однако аргументы про глобальное негативное влияние быстро опровергли и заметили, что теперь американские санкции уже не так бьют по инвесторам, вкладывающимся в Россию, как раньше. В начале августа текущего года в США рассматривался законопроект о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Последствия для России в случае введения санкций на российский госдолг будут гораздо серьезнее. Если США решат ввести санкции против российского госдолга, то зарубежные инвесторы могут выйти из 8–10% госбумаг РФ. При этом в основном санкции окажут влияние на поведение американских инвесторов, которые держат 8% российского госдолга объемом 719 млрд. рублей.

Введение санкций за покупку российского госдолга может сократить базу инвесторов и, соответственно, увеличить среднюю стоимость заимствований для государства.

ЦБ следует сохранить стабильность на валютном рынке и обеспечивать условия для того, чтобы нерезиденты так активно не распродавали гособлигации.