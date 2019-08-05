ИА «Ореанда-Новости». Специалисты прогнозируют ухудшение экономической ситуации в России. При этом эксперты уверены, что это произойдет раньше, чем предполагалось. Такое заключение сделали специалисты из Института экономики роста Петра Столыпина (партия Уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова).

Технический спад, который был предсказан в 2021 году, может произойти в ближайшие месяцы. По мнению экспертов из Института экономики роста им. Петра Столыпина, предстоящий «взрыв» свидетельствует о резком спаде развития бизнеса в стране, как малого, так и среднего уровня.

В прошлом месяце министр экономики Максим Орешкин отметил, что ухудшение экономической ситуации в стране может произойти в 2021 году из-за долгового бремени россиян, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась, объяснив, что кредитные займы, напротив, благоприятно влияют на экономику в целом.