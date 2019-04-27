ИА «Ореанда-Новости» Росгвардия собирается сделать свои госзакупки закрытыми, её представители считают, что часть информации не должна быть доступна широкому кругу лиц. На сайте, где публикуются нормативные правовые акты, появилось уведомление о том, что началась работа над новым законопроектом, который позволит силовикам скрывать своих поставщиков.

По закону, определять поставщиков в закрытом режиме могут органы власти, связанные с обеспечением безопасности государства. Так, скрывать свои госзакупки могут Министерство обороны, ФСБ и Служба внешней разведки.

Напомним, в декабре 2018 года ФАС завела дело после обращения к ней представителей ФСБ. Так, силовики сообщили антимонопольщикам, что Росгвардия закупает продукты у единственного поставщика и его подрядчиков, которые незаконно завышают цены на свой товар. Кроме того, масла в огонь подлил оппозиционер Алексей Навальный. Он также заявил, что Росгвардия приобретает еду по очень высоким ценам. По его данным, стоимость закупок увеличилась после того, как единственным поставщиком для неё стал крымский мясокомбинат "Дружба народов".