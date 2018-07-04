ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня стало известно о результатах независимого исследования Федерации автомобилистов России, которое вычислило, что на семидесяти шести процентах автозаправок в стране не доливают топливо. После этого сообщения такие федеральные ведомства, как Росстандарт и Роскачество, проведут свою проверку.

По заверению Федерации автомобилистов, на заправочных станциях в регионах водителей обманывают, в среднем не доливают пять процентов топлива, которое было оплачено. Сообщается и о боле крупных недоливах – 19 процентов. Названия этих АЗС раскрывать не стали.

После этого заявления агентство по техническому регулированию (Росстандарт) и Роскачество проверит информацию на правдивость. Провести своё исследование ведомства планируют летом. По сообщению Роскачества, проверят октановое число и наличие присадок в топливе, а также на факт долива или недолива бензина или дизтоплива в бак машины. Изучать намерены три десятка параметров. Говорят, что методики такого исследования появились не сегодня, разработка стартовала в начале года.

К процессу подключат Росаккредитации – в исследовании на профессионализм и оснащённость проверят лаборатории, которые имеют аккредитацию на исследования топлива.



Известно, что исследование ФАР делали в режиме «тайный покупатель». Покупался бензин на АЗС в тринадцати регионах страны. Автомобиль был специально оборудован для исследования. При этом в исследовании говорится о том, что топливо не только не доливали, оно часто не соответствовало заявленным параметрам качества.

В независимом топливном союзе пришли к выводу, что некоторые АЗС грешат такой практикой – недоливают оплаченный бензин.

По подсчётам Федерации автомобилистов, с таким учётом недолива, цена за литр бензина получается не заявленные 44-45 рублей, а все 55 рублей.



