ИА «Ореанда-Новости». «Главкосмос пусковые услуги», входящая в состав Роскосмоса, серьёзно снизила стоимость запуска небольших космических аппаратов и малых спутников.

Если в 2018 году запуск груза на ракете-носителе стоил заказчику 20–30 000 долларов за килограмм, то теперь эта сумма была сокращена до 15–17 000 долларов. По словам Солодовникова, компания уже подписала первые контракты с заказчиками на новых условиях.

Директор по продажам Главкосмоса Launch Services Евгений Солодовников отметил, что доставка грузов на ракете-носителе очень популярна на рынке. Более низкие стартовые цены связаны с усилением конкуренции.

В июле с космодрома Восточный было запущено 29 малых космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков.