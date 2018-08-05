ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство начало экстренную продажу долговых обязательств Соединенных Штатов Америки.

Ранее считалось, что Российская Федерация является одним из крупнейших держателей американских облигаций. На сегодняшний день Министерство финансов Соединенных Штатов Америки опубликовало информацию о том, что Россия сдаёт лидирующие позиции.

Согласно статистическим данным, долговые обязательства Соединенных Штатов Америки у России уменьшились на 84% с марта по май 2018 года. Сейчас стоимость американских трежерис упала с 96,1 до 14,9 миллиарда долларов.

Финансовые эксперты связывают данную тенденцию с состоянием экономики, на которую повлияли уже установленные санкции. Новые формы ограничений также скажутся на доходности облигаций Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что Кевин Гиддис, аналитик Raymond James, отмечал возросшую продажу еще в мае 2018 года. Но тогда ее связали с крупной распродажей трежерис для покрытия налоговых льгот и для финансирования нового законопроекта о расходах Вашингтона. В мае доходность десятилетних долговых обязательств Соединенных Штатов Америки приблизилась к критически высокой важной оценке, примерно равной 3%.

Аналитик отмечает, что продажа долговых обязательств во многом связана с корректировкой портфеля из-за уже введенных и предполагаемых санкций в отношении Российской Федерации. Данные изменения не связывают с реальными движениями на рынке ценных бумаг. Также было замечено, что стоимость российских продаж незначительна по сравнению с объемом всего американского государственного долга, который составляет 21,3 триллиона долларов.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки начали вводить санкции против Российской Федерации еще несколько лет назад. Новый виток ограничений затронет сферы энергетики, финансов, а также международной торговли. Это было сделано из-за обвинения в предполагаемом вмешательстве в прошедшие и предстоящие выборы. На сегодняшний день были заморожены активы нескольких олигархов в Соединенных Штатах Америки.

На сегодняшний день в лидеры держателей американских ценных бумаг выбились такие страны, как Китай и Япония. Каждая из них владеет пакетом казначейских облигаций на сумму более одного триллиона долларов. При этом китайские транзакции оказывают наибольшее влияние на доходность американских трежерис в целом.