ИА «Ореанда-Новости». Если санкции США будут распространяться на суверенные бумаги России, Москва оспорит эти действия, сообщает ТАСС, цитируя заместителя министра финансов Сергея Сторчака.

Во время пресс-конференции на Пятой Всероссийской неделе сбережений под эгидой Минфина Сторчак сказал, что Россия будет «атаковать» в ответ на возможные действия США. У Москвы для этого есть Совет финансовой стабильности и экономическое сообщество Большая двадцатка.

До настоящего времени нет сведений об изменениях позиции казначейства США, которую оно заняло ещё в конце зимы текущего года. Поведение инвесторов, работающих с облигациями федерального займа, показывает, что они вряд ли объективно оценивают действия США. По словам Сторчака, они заранее выводят из ОФЗ свои активы.

Что касается вероятности введения санкций на госдолг, у России есть возможность им противостоять, цитирует замминистра финансов РИА «Новости». В нашей стране представлена большая когорта национальных инвесторов, а дефицит федерального бюджета могут покрыть имеющиеся резервы. Под институциональными инвесторами Сторчак имеет в виду активных участников долгового рынка, среди которых страховые компании, пенсионные фонды. По мнению специалиста, они уже укрепили свои позиции. Поэтому в Министерстве финансов нет и не будет никакой паники, прокомментировал замминистра.

Руководство Минфина считает: чтобы модернизировать глобальную систему управления, необходимо ответственное поведение стран резервных валют. Например, европейские государства готовы принимать необходимые меры, чтобы активизировать расчёты в национальной валюте (евро).

Во вторник, 6 ноября, Вашингтон сообщил о подготовке новых санкций против Российской Федерации. Уже было известно, что США способны на более жёсткие шаги, - например, ограничить долларовые операции в самых крупных банках России, запретить операции с государственным долгом со сроком обращения более 2 недель. При этом в начале года министерство финансов США призывало не распространять санкции на госдолг, поскольку это угрожает рынкам за пределами России, и ещё в апреле Вашингтон осторожно подходил к вопросу введения очередных ограничений.



