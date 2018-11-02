ИА «Ореанда-Новости» Россия готова к диалогу о предоставлении Кубе кредита в размере 38 миллионов евро на покупку оружия российского производства, заявил в пятницу заместитель министра финансов после встречи Владимира Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в Москве.

Ранее сообщалось, что Москва планирует предоставить Кубе кредит в размере более 50 миллионов долларов, чтобы позволить ей купить российскую технику, такую как танки, бронетехнику и, возможно, военные вертолёты.

При Путине Россия стремилась возродить отношения и углубить своё влияние в Латинской Америке, особенно со странами, опасающимися американского влияния, такими как Куба, где дружественные отношения с Москвой восходят к советской эпохе.

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что кубинская военная делегация посетит Россию через две недели, именно тогда и ожидается подписание соглашения о займе на оборудование. Российские информационные агентства сообщили, что в состав делегации войдет министр обороны Кубы генерал Леопольдо Синтра Фриас.

"Работа (по кредиту) продолжается”, - сказал Сторчак журналистам после переговоров Путина с президентом Кубы.

"Никто никому не отказывал. Есть такая тема и есть такой кредит. Просто есть некоторые моменты, которые ещё не согласованы. ... Кубинцы планируют посетить Россию с профессиональной делегацией, и я думаю, что мы подпишем соглашение во время их поездки”, - сказал Сторчак.

Куба стремится модернизировать военное оборудование, которое она уже эксплуатирует, а также приобрести новое российского производства.

Путин сказал на пресс-конференции с президентом Кубы, что Россия построит наземную станцию на Кубе, которая позволит островному государству подключиться к глобальной навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС России. По его словам, Москва готова помочь Кубе модернизировать и инфраструктуру, в том числе железнодорожную сеть.