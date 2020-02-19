ИА «Ореанда-Новости». По данным минфина США, Россия в последнем месяце 2019 года сократила вложения в американские ценные бумаги до 9,974 миллиарда.

Москва с весны 2018 года осуществляла попытки сократить свои вложения в американский госдолг с переменным успехом, и сегодня это помогло вывести Россию из первой тридцатки стран с наибольшими вложениями в облигации США.

Подобная экономическая тенденция озадачила американское казначейство. По результатам прошлого года было зафиксировано сильное падение спроса на ценные бумаги страны. А ведь благодаря их продаже американцы пока ещё прикрывают свой бюджетный дефицит.