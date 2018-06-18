ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сделал заявление, в котором сообщил, что пенсии в России благодаря предстоящей пенсионной реформе вырастут на 8-10 % за следующие 5 или 6 лет. По словам политика это весьма большая прибавка и что Россия ещё не видывала такого роста пенсии. Сообщения о росте пенсии так же звучали из уст других политиков. К примеру, 16 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что прибавка к пенсии после изменений будет достигать 12 тысяч рублей в год.

Напоминаем, что правительство одобрило проект по повышению пенсионного возраста. Теперь мужчины получат право получать пенсию с 65 лет, начиная с 2028 года, а женщины с 63 к 2038 году. Среди нововведений особенно бросается в глаза небольшая разница между женским пенсионным возрастом и мужским. Это было сделано специально ради достижения большего равноправия. Систему, когда женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше посчитали устаревшей.

Решения о поднятие пенсионного возраста вкупе с повышением ставки НДС с 18% до 20% крайне сложно назвать популярными. Обычно после анонса подобных мер среди людей поднимается масса недовольства. Подобное положение дел абсолютно не страшно для жёстких авторитарных режимов, поскольку обладая всей полнотой власти и имея подконтрольные СМИ ему безразлично общественное мнение. Однако для демократических и свободных стран, вроде Франции или России, мнение обычных людей крайне важно. С одной стороны, это хорошо, поскольку таким образом власть становится ближе к народу осознавая его нужды. С другой при таком положении дел крайне сложно принимать непопулярные, но необходимые решения. Ведь любой депутат или чиновник, который вынесет непопулярную инициативу на рассмотрение, рискует стать политическим трупом.

Поэтому принятие подобных мер возможно лишь в тех случаях, когда общественное внимание отвлечено на что-то. К примеру, на крупный чемпионат. Звучит всё, конечно, комично, но и в Германии, и в США политики действуют точно так же. С другой стороны, повышение пенсионного возраста является показателем не сколько нехватки средств, а сколько повышением продолжительности жизни, что не может не радовать.