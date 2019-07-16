ИА «Ореанда-Новости». По данным опроса ВЦИОМ, больше половины россиян признались в том, что не планируют откладывать деньги на пенсию.

Как пишут РИА Новости, копить на старость отказались около четверти российских граждан. При этом лишь 23% будущих пенсионеров рассчитывают жить на средства со своих сбережений.

Как выяснилось, большинство россиян выразили уверенность в том, что гарантом сохранности их пенсионных накоплений может стать лишь государство.

Накануне Пенсионный фонд сообщил, что малоимущим пенсионерам увеличили пенсию на 523 рубля.