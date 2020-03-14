ИА «Ореанда-Новости» . Крупнейшие кредитные организации начали массово увеличивать свои ипотечные ставки. Так, уже повысили процент банки «Юникредит» и «Транскапиталбанк», готовятся к повышению ставок «Абсолют-банк», «Райффайзенбанк» и многие другие, сообщает российская газета «Ведомости».

Многие банковские организации намерены подкорректировать свои ставки и условия предоставления ипотечных кредитов на фоне сложившейся экономической ситуации в России. Учреждение «Юникредит» повысило свои ставки на 1,5 процента, а в банке «Транскапитал» на столько же выросли ставки по всем ипотечным программам кроме «семейного кредита».

Вопрос повышения ставок ипотеки также рассматривают многие другие крупные банковские учреждения государства: «Альфа-банк», «Открытие», «Росбанк», ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит» и так далее.

Следует отметить, что