ИА «Ореанда-Новости» . Олег Дерипаска выразил недовольство по поводу снижения ЦБ России основного инструмента денежно-кредитной политики государства до 6% годовых. Бизнесмен полагает, что такой ход плохо скажется на производстве, развитии промышленности страны, а также на доходах населения.

Несколько дней назад Дерипаска в своём телеграм-канале отметил важность снижения банком ключевой ставки до уровня глобального тренда в 4,5%, а «не на позорные 0,25%».

Напомним, что руководство Центробанка в начала 2020 год шестой раз подряд снизилось ключевую ставку, а глава регулятора на пресс-конференции отметила крайне большую вероятность дальнейшего снижения ставки в ближайшем будущем. двлмзпылупщжьым