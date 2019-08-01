01.08.2019, 21:06
"Ростелеком" запустил собственный цифровой магазин игр
ИА «Ореанда-Новости». "Ростелеком" запустил "Игровой маркет" - собственный цифровой магазин игр. Это совместный проект компаний собственно "Ростелеком" и "Бука" - одного из главных российских издателей компьютерных игр.
Уже сейчас в магазине доступно более 2,2 тысяч компьютерных игр, как бесплатных, так и платных версий. Разработчиками этих игр являются 48 игровых компаний из России. Новым подписчикам доступна скидки до 90%. Также бонусы доступны клиентам "Ростелекома" и их тарифного плана "Игровой".
По словам представителя "Ростелекома", запуск цифрового магазина - один из способов развития компании, а также продвижения их тарифного плана "Игровой". Эта система основана на партнёрстве с ведущими разработчиками игровой индустрии в России.
Уже сейчас в магазине доступно более 2,2 тысяч компьютерных игр, как бесплатных, так и платных версий. Разработчиками этих игр являются 48 игровых компаний из России. Новым подписчикам доступна скидки до 90%. Также бонусы доступны клиентам "Ростелекома" и их тарифного плана "Игровой".
По словам представителя "Ростелекома", запуск цифрового магазина - один из способов развития компании, а также продвижения их тарифного плана "Игровой". Эта система основана на партнёрстве с ведущими разработчиками игровой индустрии в России.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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