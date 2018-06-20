ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Диапазон по регионам составляет от 60 до 120 тысяч рублей.

Средним классом специалисты считают экономически активных граждан, способных осуществлять спрос на товары и услуги по стоимости, выше среднего показателя. Проще говоря, представители этого класса могут позволить себе приобретать продукт лучшего качества. Благодаря этому они способствуют развитию производства и бизнеса, создавая при этом рабочие места с лучшими условиями труда и производительностью. Соответственно, растут налоговые отчисления, пополняется государственная казна, растёт социально-политическая стабильность государства.

Нижний зарплатный порог для попадания в средний класс для столицы равен 120 тысяч рублей с небольшим. В других регионах гражданин должен зарабатывать вдвое меньше. В Питере, Краснодаре, северных и дальневосточных регионах россиянину, дабы причислить себя к среднему классу, нужно иметь доход от 70 до 98 тысяч рублей.

К данному классу эксперты относят людей, доходы которых позволяют приобретать недвижимость, автомобили, выезжать за границу. При этом они имеют финансовые накопления. Обязательным условием является высшее образование, род деятельности должен быть связан с интеллектуальным трудом или бизнесом. Хотя, по мнению директора по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, четкого понятия среднего класса не существует. Есть лишь обобщённое определение. Но карьерная мобильность и стремление к саморазвитию является характерной чертой среднего класса, подчеркнула Овчарова.

Росстат констатировал, что средний заработок по стране в прошлом году составил 39 тысяч рублей. За четыре месяца этого года этот показатель вырос на 2,3 тысячи.