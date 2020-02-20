ИА «Ореанда-Новости». «Яндекс» стал самой дорогой компанией российской интернет-сети. Её стоимость сейчас оценивается в 14 миллиардов долларов.

Строчкой ниже в рейтинге компаний, действующий и созданных на «территории» российского интернета, расположился Mail.ru, чья цена почти в три раза ниже «Яндекс» – 5,29 миллиардов долларов. Тройку замкнул Avito со стоимостью в 3,85 миллиардов.

При составлении рейтинга, опубликованного Forbes, использовались данные о выручке, оценки экспертов в данной области и самих участников рынка.

В десятку самых дорогих компаний также попали QIWI, HeadHunter, 2Gis, ivi, Aviasales.