ИА «Ореанда-Новости». Крупнейший российский банк «Сбербанк» снизил в среднем на 0,5% процентные ставки по ипотечным программам на покупку вторичного и первичного жилья, загородной недвижимости, а также на строительство частных домов, покупку автомобилей и гаражей.

В то же время Сбербанк увеличил скидку для участников зарплатного проекта с 0,3 до 0,5 процентного пункта. Скидка предоставляется по всем вышеуказанным кредитам, кроме рефинансирования. В итоге для расчёта заработной платы клиентов банка (участие в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на домлек») минимальная ставка на покупку готового жилья может составлять 9,1%. Стоимость кредита при покупке квартиры в новостройке по льготной программе и при условии участия в зарплатном проекте Сбербанка начнётся с 7,6%.

В банке заявили, что ставки будут снижены с 6 августа. Ранее банк снижал ставки по ипотечным кредитам 25 мая. Тогда председатель правления кредитной организации Герман Греф объявил, что базовая ставка на покупку строящегося жилья была снижена с 10,9% до 10,6%. При использовании услуги электронной регистрации составляет 10,2 процента годовых.



