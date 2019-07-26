ИА «Ореанда-Новости». Сбербанк принял решение о персонализации своего меню ав банкоматах. Теперь, пройдя идентификацию, на экране будут выводиться основные пункты, которые они чаще всего используют, и текущие предложения для них.

По сообщению пресс-службы, такая функция доступна на 44 тысячах банкоматов, а к концу 2019 года он будет распространен на всю сеть устройств с сенсорной панелью. По словам старшего вице-президента банка Сергея Мальцева, персонализация банкоматов позволит клиентам сэкономить время и получить подходящие для них услуги.

Представители финансво-кредитной организации расскакзали, что система персонализации сможет даже поздравлять своих клиентов с Днём Рождения, предложив подарок для них, или выгодную услугу.