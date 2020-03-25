ИА «Ореанда-Новости» . Российский финансовый конгломерат «Сбербанк» планирует ввести комиссию за все переводы денежных средств свыше 50 тысяч рублей. Об этом сообщили представители кредитной организации.

С апреля текущего года «Сбербанк» отменит комиссию за переводы денег между банковскими клиентами в другие субъекты государства, установленную в настоящее время в размере 1 процента от переведённой суммы. Взамен, как сообщил заместитель председателя правления банка, кредитная организации введёт другую комиссию, которая не будет зависеть от региона.

Комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей за один месяц сначала введут на Дальнем Востоке, а потом распространят по территории всех субъектов государства.