ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, результаты которого остались неутешительными. Существенная часть россиян утверждает, что подготовка детей к школе вызывает значительные финансовые проблемы.

Так, почти 51% респондентов отмечают, что финансовые затраты для подготовки ребенка к 1 сентября вызывают определенные трудности. Однако, эта часть опрошенных утверждает, что могут с ними справиться в течение месяца. Одна пятая родителей замечает, что им приходится начинать заранее копить деньги на будущие затраты, которые связаны с новым учебным годом.

28% опрошенных с уверенностью отмечают, что сборы детей в школу не вызывают у них никаких финансовых трудностей.

Следует отметить, что каждый третий уверен – школьное образование абсолютно не соответствует современным требований, однако примерно половина родителей согласны с тем, что современное обучение в школе достаточным образом подготавливает ребенка ко взрослой жизни. Почти 70% респондентов в целом довольны обучением в школах. Около 25% - категорически не согласны с программой и методами преподавания.

Современные учебники вызывают недовольство у более чем 60% родителей. Они уверены, что исключительное право на печать документов следует давать только Российским компаниям, которые прошли федеральную проверку.

Более 44% родителей считают, что образование детей существенно хуже, чем то, которое было у них. Однако два года назад такого мнения придерживалось более 50%. Свыше 70% опрошенный утверждают, что стандартной школьной программы недостаточно для сдачи ЕГЭ самостоятельно. Именно поэтому многим приходится обращаться за помощью к частным преподавателям и репетиторам.

33% респондентов полагают, что образование в России ниже мировых стандартов. Примерно столько же уверены, что российская школьная программа соответствует мировому уровню. Более качественным, нежели международная система, российское образование считают всего лишь 9% россиян.

Опрос был проведен примерно неделю назад: с 23 по 25 августа текущего года. Количество респондентов превысило 1, 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, у которых есть дети школьного возраста.