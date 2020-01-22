22.01.2020, 14:50
СМИ: компания Apple намерена производить новый бюджетный iPhone
ИА «Ореанда-Новости». В феврале компания Apple планирует начать осуществлять сборку бюджетного iPhone. О намерениях американской компании заявлено в публикации издания Bloomberg. Новое устройство планируют продемонстрировать в марте.
Заявлено, что новый телефон будет первым бюджетным устройством корпорации из США со времен выпуска iPhone SE. Внешне телефон будет напоминать iPhone 8, имеющий экран диагональю 4,7 дюйма. Планируется, что функция Touch ID будет управляться с клавиши "Домой", но новое устройство лишат функции биометрической аутентификации Face ID.
Кроме того, новое устройство будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11.
В публикации говорится о том, что при создании нового устройства компанией преследуются цели по расширению присутствия на рынке мобильных устройств.
Заявлено, что новый телефон будет первым бюджетным устройством корпорации из США со времен выпуска iPhone SE. Внешне телефон будет напоминать iPhone 8, имеющий экран диагональю 4,7 дюйма. Планируется, что функция Touch ID будет управляться с клавиши "Домой", но новое устройство лишат функции биометрической аутентификации Face ID.
Кроме того, новое устройство будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11.
В публикации говорится о том, что при создании нового устройства компанией преследуются цели по расширению присутствия на рынке мобильных устройств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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