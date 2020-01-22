. Новое устройство планируют продемонстрировать в марте.Заявлено, что новый телефон будет первым бюджетным устройством корпорации из США со времен выпуска iPhone SE. Внешне телефон будет напоминать iPhone 8, имеющий экран диагональю 4,7 дюйма. Планируется, что функция Touch ID будет управляться с клавиши "Домой", но новое устройство лишат функции биометрической аутентификации Face ID.В публикации говорится о том, что при создании нового устройства компанией преследуются цели по расширению присутствия на рынке мобильных устройств.