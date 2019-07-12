ИА «Ореанда-Новости» Руководство японской интернет-биржи Bitpoint Japan сообщило, что хакеры вывели с её счетов около 3,5 миллиарда иен (около 32 миллионов долларов) в криптовалюте.

В сообщении компании сказано, что в ночь на 12 июля в системе торговли виртуальной валютой произошла ошибка перевода средств. Было проведено расследование, которое выявило, что в результате мошеннических действий злоумышленников был осуществлён незаконный вывод криптовалюты. Общая сумма похищенных активов составляет 3,5 миллиарда иен, из них 2,5 миллиарда – это средства клиентов биржи.

Компания извинилась за возникшие проблемы и пообещала как можно скорее решить их. На бирже приостановлены все операции.