ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники «Ростелекома» обвиняются в сговоре по получению выгоды в особо крупном размере. Сумма «выручки» от обмана компании, в которой трудились задержанные, составило около 800 миллионов рублей.

Сотрудникам были предъявление обвинения по антимонопольной статье. Предполагается, что менеджеры девяти компаний из разных регионов России вступили в сговор относительно участия в торгах на строительство линии связи. Некоторые компании отказались от участия в них, позволив одержать победу определенной организации, значительно снизив ценовое предложение. По подсчетам правоохранительных органов, ущерб от такой сделки составил примерно 778 миллионов рублей. Другие детали дела пока неизвестны.

Сама компания «Ростелеком» не отрицает провидение оперативно-следственных мероприятий в их офисах, добавляя, что активно сотрудничает со следствие, оказывает всяческую помощь, предоставляя всю необходимую информацию.