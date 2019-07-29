ИА «Ореанда-Новости». Совет Федерации одобрил поправки в закон о национальной платежной системе. Изменения коснутся клиентов Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay. Теперь они не смогут пополнять свои кошельки без идентификации.

Сенаторы считают, что это позволит более эффективно бороться с финансированием незаконного оборота наркотиков и терроризма.

В то же время граждане могли пополнять электронные кошельки, не предоставляя документы через кассовые терминалы. Теперь транзакция будет доступна только при использовании банковского счета.

Однако эксперты считают, что анонимные кошельки стали первым шагом к тому, чтобы их владельцы привыкли к безналичному банковскому обслуживанию. Кроме того, существует множество услуг, для которых анонимное использование средств является единственным способом ведения бизнеса. Это касается, например, использования транспортных и подарочных карт.

Анонимные кошельки, как пояснили в компании, и так имеют ограничения по количеству транзакций в месяц и количеству средств на счёте, по виду платежа - здесь разрешены только переводы в пользу отечественных юридических лиц.