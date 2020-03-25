ИА «Ореанда-Новости» . Как свидетельствуют данные Росстата, потребительские цены в Российской Федерации на прошлой неделе выросли на 0,3 процента после того, как в течение трёх недель рост отмечался на уровне 0,1%.

С начала текущего года инфляция выросла до 1,3 процента, а с начала марта до 0,5%. При этом в годовом выражении инфляция в России, согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне 2,5%.

Также отмечается, что