ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов США заявило, что Китай манипулирует валютным курсом.

В связи с этим принято решение об обсуждении соответствующих фактов с представителями Международного валютного фонда. В соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа этим займётся министр финансов США Стивен Мнучин. Цель переговоров – «устранить несправедливое конкурентное преимущество» Китая.

5 августа курс китайской валюты преодолел психологически важный рубеж в 7 юаней за 1 доллар. В настоящее время он в среднем составляет 6,92 юаня за 1 доллар. В течение 2019 года курс юаня существенно снизился на фоне торговой войны с США. В связи с этим Трамп обвинил Китай в манипулировании валютой.