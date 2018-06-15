ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ставка на добавленную стоимость планируют повысить в России. И вырастет она до двадцати процентов. Об этом заявил Дмитрий Медведев 14 июня. О том, что правительство одобрило соответствующий законопрект, также подтвердил помощник Владимира Путина. Случится это с января следующего года.

При повышении будут исключения, так льготы НДС на значимые товары или услуги будут сохраняться. К ним относятся продовольствие, детские товары и товары медицинского назначения. Кроме того, нулевой НДС сохранится за межрегиональными перевозками воздушным транспортом, отметил премьер Медведев.

Такой шаг, по мнению главы Министерства финансов, позволит заработать дополнительный доход в стране, он будет насчитывать порядка 600 миллиардов в год, и получится уже с 2019 года. По словам Антона Силуанова, такой источник дохода будет направлен на национальные цели и развитие страны. К доходам от НДС подключится заработанная сумма после завершения нефтегазового манёвра. При этом чиновник отмечает, что это не должно повлиять на политику Центрбанка по отношению к ключевой савке. А инфляция после повышения будет составлять четыре процента или чуть выше.

Это позволит бюджету накопить ресурсы для развития инфраструктуры и поддержания экспорта. Также отметили, что эти ресурсы будут тратиться на поддержку предпринимательства, а также на реализацию образовательных проектов и в области здравоохранения.

По подсчётам Министерства финансов, ускоренное возращение налога на добавленную стоимость принесёт предпринимателям около сотни миллиардов рублей в год.

При этом повышение НДС было неминуемым после падения государственных доходов по причине падения цен на нефть. А доля нефтяной экономики, в отличие от связи, транспорта и других услуг, падает. Так считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Поэтому для сохранения доходов на финансирование медицины, образования и развития инфраструктуры, необходим дополнительный источник. Именно поэтому налог поднимется на два процента – с 18 до 20. Случится это с 1 января 2019 года. При этом для компенсации правительство примет дополнительные меры, снижающие негативный эффект для предпринимателей. Сейчас аналогичная ставка действует во Франции и Великобритании.