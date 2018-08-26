ИА «Ореанда-Новости». Значительный сегмент американской элиты пытается уничтожить Дональда Трампа и его политическую карьеру, поэтому закономерным является вопрос: откуда такая сильная и неукротимая мотивация? Откуда такое желание избавиться от президента любой ценой, невзирая даже на то, какой урон это может нанести стране, американской государственности, политической системе, международной репутации?.. В Америке было достаточно много президентов, которые, мягко говоря, не нравились общественности и элите, однако против них не предпринималось никаких экстраординарных мер.

Если закрыть глаза на все те яркие картинки, которые рисуют для доверчивого американского электората СМИ, с пророссийской позицией, остаётся одна единственная подходящая версия. Собственно, СМИ, которые отрабатывают "медийное уничтожение" Дональда Трампа, даже особо ее не скрывают, все лежит на поверхности. Американского президента обвиняют в том, что он готовит "преднамеренное убийство" американского доллара, причем если раньше Трампа подозревали в том, что он идет на неоправданный риск, который может навредить американской валюте, то сейчас позиция изменилась: его обвиняют в осознанной подготовке преступления, а наиболее смелые авторы даже указывают на его сообщников: Владимира Путина и Си Цзиньпиня.

Изоляционизм в Соединённых Штатов заставляет сомневаться в статусе доллара как мировой резервной валюты. Даже сдержанное правительство Германии через Хайко Мааса заявляет о необходимости создания мировой финансовой инфраструктуры, которые будут работать в обход американской финансовой системы (и доллара в том числе), то можно смело констатировать, что процесс уже запущен.

Сложно сказать, хватит ли американскому президенту политических возможностей для ослабления доллара – это большой вопрос. Но он однозначно не одинок в своём желании. У Трампа есть все шансы добиться своего, если только его срок не будет прерван импичментом, путчем, конституционным кризисом или пулей какого-нибудь «стрелка-одиночки из Далласа».

В общем, у американцев есть повод сомневаться, что «Америка снова станет великой», а вот то, что «доллар станет слабым» - куда вероятнее.