ИА «Ореанда-Новости». Банк России рассказал, готова ли российская финансовая система к внешним шокам. Из сообщения Центрального банка РФ, уровень подготовки финансовой системы России лучше, чем был в 2014-2015 годах.

Банк России отметил, что обладает необходимым набором инструментов для поддержки финансовой стабильности в стране. Также регулятор обратил внимание, что объём внутреннего и внешнего валютного долга снизился.

Из-за повышенной волатильности Банк России вынужден внимательно следить за развитием ситуации на финансовом рынке. Организация уже приняла множество мер для стабилизации ситуации, включая послабления для банков, которые помогают отраслям туризма и транспорта.