ИА «Ореанда-Новости». Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров в пятницу, 6 сентября, заявила, что объём ипотечного рынка в 2020 году будет расти.

Однако на данный момент она отметила снижение объёма ипотечного рынка. Это было связано с повышением процентных ставок, что привело к снижению спроса и сделало ипотечное рефинансирование невыгодным.

"Жилищный сектор переводит средства на депозитные счета. Поэтому произойдет небольшое повышение стоимости жилья, что, в свою очередь, может снизить темпы роста ипотеки в следующем году." - отметила она.

Весной 2019 года президент России Владимир Путин поручил снизить ставки по ипотеке до 8%. 6 сентября 2019 года Банк России снизил ключевую ставку до 7%.