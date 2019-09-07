ЦБ спрогнозировал рост ипотечных займов
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров в пятницу, 6 сентября, заявила, что объём ипотечного рынка в 2020 году будет расти.
Однако на данный момент она отметила снижение объёма ипотечного рынка. Это было связано с повышением процентных ставок, что привело к снижению спроса и сделало ипотечное рефинансирование невыгодным.
"Жилищный сектор переводит средства на депозитные счета. Поэтому произойдет небольшое повышение стоимости жилья, что, в свою очередь, может снизить темпы роста ипотеки в следующем году." - отметила она.
Весной 2019 года президент России Владимир Путин поручил снизить ставки по ипотеке до 8%. 6 сентября 2019 года Банк России снизил ключевую ставку до 7%.
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