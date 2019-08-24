24.08.2019, 10:59
Центробанк Британии предложил заменить доллар электронной валютой
ИА «Ореанда-Новости». Глава Центрального Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в пользу резервной цифровой валюты. По его словам, зависимость от американского доллара США слишком опасна инесёт риски для финансовой картины Англии. Резервная электронная валюта должна обеспечивать равновесие системы и основана на глобальной корзине товаров.
Как заявляет Марк, "в многополярном мире необходима многополярная валюта", и сейчас многие страны отказываются от зависимости от доллара и, следовательно, от США, так как их экономика сильно подвержена финансовым колебаниям. Кроме того, торговая война США и Китая порывает деловое доверие во всём мире.
Также Марк Карни говорит о том, что доллар в ближайшем будущем вообще может потерять статус международной резервной валюты, что приведёт к ослаблению доллара. Причину этого эксперты видят в смещении экономического центра в сторону Азии.
Как заявляет Марк, "в многополярном мире необходима многополярная валюта", и сейчас многие страны отказываются от зависимости от доллара и, следовательно, от США, так как их экономика сильно подвержена финансовым колебаниям. Кроме того, торговая война США и Китая порывает деловое доверие во всём мире.
Также Марк Карни говорит о том, что доллар в ближайшем будущем вообще может потерять статус международной резервной валюты, что приведёт к ослаблению доллара. Причину этого эксперты видят в смещении экономического центра в сторону Азии.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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