ИА «Ореанда-Новости» . Проект законодательного акта о продаже акций крупнейшего банка России уже разработали и направили в правительство. Об этом сообщают Центральный Банк страны и Министерство финансов, которые совместными усилиями разработали данный законопроект.

В сообщении уточняется, что пакет акций Сбербанка, который принадлежит ЦБ, будет куплен правительством по рыночной стоимости на средства Фонда национального благосостояния. По мнению законодателей, такие действия должны полностью соответствовать основным целям управления Фонда, то есть призваны обеспечить сохранность вложений и стабилизировать доходы от их размещения. Разработавшие проект закона учреждения обосновали необходимость продажи пакета тем, что ожидаемая доходность от дивидендов акций Сбербанка по итогам прошлого года значительно превысит стоимость займов на федеральном облигационном рынке.

В сообщении также отметили, что на покупку акций банка направят средства вышеуказанного Фонда, которые превышают порог в 7 процентов от ВВП.