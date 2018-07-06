ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У туристического оператора «Натали Турс», который на днях аннулировал около десяти тысяч оплаченных туров, не хватает средств на выплату денег клиентам. Глава турфирмы Владимир Воробьев на заседании наблюдательного совета озвучил цифры – аннулированные путевки в общей сложности стоили 15 миллионов долларов США, это значит, что такие деньги должна вернуть фирма свои клиентам.

По курсу Центрбанка России 15 млн долларов США эквивалентна сумме 948,9 миллионов российских рублей.

Так как у фирмы отсутствуют сейчас такие деньги, туроператор предлагает своим клиентам не возвращать деньги, а немного подождать. Перенести свои поездки на период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года.

Со слов главы «Натали Турс», фирма не намерена окончательно прекращать свою деятельность, для выплаты не будут задействовать компенсации финансовой гарантии. Речь идёт о ста пятидесяти миллионах рублей в трёх страховых компаниях и о почти шести миллионах рублей фонда персональной ответственности.

При этом сумма в 948,9 миллионов рублей (15 млн долларов) значительно превышает имеющиеся у «Натали Турс» деньги финансовой гарантии.

Вместо выплат, туроператор предлагает агентам и клиентам перенести время своего путешествия на следующий год. В случае, если агенты или клиенты не захотят ждать и решат вернуть свои деньги, им придётся ждать выплаты в порядке общей очереди. Сроки при этом остаются неизвестными.

Существует другой вариант, когда деньги туристам возвращает сам агент, а деньги аннулированного тура уже компенсирует агентству туроператор «Натали Турс». В этом случае гарантийное обязательство возникает между туристическим агентством и туроператором «Натали Турс». Получается депозит на выплаченную сумму, в счёт депозита агентство может брать новые заявки с октября 2018 года, когда Натали Турс» планирует возобновить продажу путёвок.



