ИА «Ореанда-Новости» Женщина стала жертвой мошенников.

Как выяснилось, несколько лет назад она пыталась получить работу в одной из московских фирм. В ходе собеседования её попросили подписать неизвестные бумаги. Женщина, не задумываясь, это сделала и стала «учредителем» и «директором» компании под названием «Реалити Плюс».

От имени жертвы мошенники взяли в банке кредит на сумму 32 миллиона долларов. После того как банк стал банкротом, долг перешел Агентству по страхованию вкладов, которое и пытается взыскать с женщины указанные денежные средства. Соответствующее постановление в 2016 году выдал Дорогомиловский суд Москвы.

Как пишут СМИ, чтобы выплатить такую сумму, уборщице из Воскресенска понадобится около 260 лет.