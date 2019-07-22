ИА «Ореанда-Новости» В период с января по июнь 2019 года мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших российских банков более 24 миллиардов рублей.

Так, руководство Сбербанка сообщило о предотвращении хищений на сумму 18 миллиардов рублей, у клиентов ВТБ мошенники пытались украсть 5,4 миллиарда, у клиентов «Альфа-банка» – не менее 700 миллионов, «Почта банка» – 135 миллионов, МКБ – 10 миллионов рублей.

Отмечается, что в целом 3–4 % покушений на подобные преступления удаются.

Представители Банка России не прокомментировали данную информацию. При этом, по сведениям финансового регулятора, в 2018 году преступники похитили с банковских карт физических лиц около 1,4 миллиарда рублей – это на 44 % больше, чем в 2017-м.